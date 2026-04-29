Le indagini sul delitto di Garlasco si avvicinano a una svolta importante, grazie a nuovi elementi emersi che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Un dettaglio, finora sconosciuto, sembra collegare in modo diretto l’imputato alla scena del crimine. Le forze dell’ordine stanno analizzando attentamente questa novità, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Le indagini sul delitto di Garlasco entrano in una fase decisiva, con nuovi elementi che potrebbero incidere in modo significativo sul futuro del procedimento. Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione Mattino 5, le consulenze tecniche richieste dalla Procura sembrerebbero convergere nel sostenere in maniera consistente l’impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio. Le analisi degli esperti. Al centro dell’attività investigativa ci sono contributi scientifici di alto profilo, tra cui quelli della medico legale Cristina Cattaneo, della BPA dei RIS di Cagliari e le analisi genetiche condotte dal biologo Carlo Previderè. Secondo le anticipazioni, i diversi filoni di indagine – medico-legale, biologico e genetico – sarebbero stati sviluppati in modo autonomo ma avrebbero prodotto risultati tra loro coerenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, annuncio bomba: il nuovo dettaglio che “incastra” Sempio

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