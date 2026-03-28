Giornalista Maria Fiore e il tema su Garlasco assegnato a Sempio al corso il dettaglio che la colpì molto

La giornalista Maria Fiore, ex insegnante di Sempio, ha raccontato che nel tema dedicato a Garlasco, un dettaglio le rimase molto impresso. Durante un corso, ha condiviso di aver notato un particolare che le attirò l’attenzione e che successivamente ricordò con chiarezza. La conversazione si è svolta in un contesto formativo e si è concentrata su aspetti legati alla comprensione dei temi trattati dagli studenti.

Nel tema scritto su Garlasco, Andrea Sempio non citò né l’amicizia con il fratello di Chiara Poggi né di aver frequentato la villetta di via Pascoli. Un elemento sottolineato dalla giornalista della Provincia Pavese Maria Fiore, insegnante del corso di comunicazione in cui il nuovo indagato per l’omicidio della 26enne scrisse l’elaborato proprio sul delitto. Il tema su Garlasco Intervenuta come ospite nell’ultima puntata di Quarto Grado, la giornalista si è detta colpita dall’assenza nel tema di Sempio di riferimenti alla frequentazione di casa Poggi. “Sarebbe stato un bravissimo giornalista” ha detto Maria Fiore del 37enne, parlando dell’allora partecipazione al corso di comunicazione multimediale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giornalista Maria Fiore e il tema su Garlasco assegnato a Sempio al corso, il dettaglio che la "colpì molto" Articoli correlati “Vedendo quello che ho visto…”. Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio su Alberto StasiIl caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a riaccendere il dibattito pubblico a quasi vent’anni dal delitto avvenuto nel 2007 a Garlasco. Leggi anche: Garlasco, spuntano nuove foto di Sempio ed è giallo su quel suo amico che è con lui