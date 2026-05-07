Garlasco nuovi indizi contro Andrea Sempio dopo l'interrogatorio i legali minimizzano | Saprà spiegare le ultime notizie in diretta

A Garlasco, nelle ultime ore, si sono susseguite nuove verifiche nell’ambito delle indagini sul delitto avvenuto nella zona. Andrea Sempio, chiamato in causa, ha partecipato a un interrogatorio davanti alla Procura di Pavia e ha scelto di non rispondere alle domande. I suoi legali hanno commentato che sarà in grado di fornire spiegazioni in futuro. La vicenda resta sotto osservazione mentre continuano le verifiche degli inquirenti.

Le ultime notizie sulle indagini sul delitto di Garlasco: ieri c’è stato l’interrogatorio in Procura a Pavia di Andrea Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Spunta una intercettazione dove il vecchio amico di Marco Poggi parla dei video intimi di Chiara e di un rifiuto della ragazza.🔗 Leggi su Fanpage.it Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025 Notizie correlate Il delitto di Garlasco, l’interrogatorio di Andrea Sempio in diretta: ascoltato anche Marco Poggi, ultime notizieOggi 6 maggio Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e i suoi avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti si presenteranno in... Garlasco, Alberto Stasi evita i giornalisti dopo le ultime notizie su Andrea Sempio: "Perdete il vostro tempo"Alberto Stasi non rilascia commenti ai giornalisti dopo la notizia delle accuse della Procura di Pavia contro Andrea Sempio nel caso di Garlasco. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, gli indizi contro Sempio e le sue contraddizioni: dal Dna al monologo, tutti i nuovi elementi; Quali sarebbero i nuovi indizi contro Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi e come potrebbe difendersi; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio. Garlasco, nuovi indizi contro Andrea Sempio dopo l’interrogatorio, i legali minimizzano: Saprà spiegare, le ultime notizie in direttaLe ultime notizie sulle indagini sul delitto di Garlasco: ieri c’è stato l’interrogatorio in Procura a Pavia di Andrea Sempio, che si è avvalso della ... fanpage.it Garlasco, gli indizi contro Sempio e le sue contraddizioni: dal Dna al monologo, tutti i nuovi elementiIl puzzle si sta ricomponendo, tessera dopo tessera. Il monologo in auto in cui Andrea Sempio parla del presunto rifiuto di Chiara Poggi alle sue avances sessuali, imitando addirittura la ... ilmattino.it Andrea Sempio, indagato per l’omicidio Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm. Intanto la difesa di Alberto Stasi, intervistata da Fanpage.it, apre alla possibilità di due percorsi distinti: “Revisione e nuovo processo possono essere par - facebook.com facebook Andrea Sempio intercettato: "Ho visto i video intimi di Chiara e Alberto". La rivelazione del Tg1 x.com