07 05 – Garlasco Marco Poggi difende l’amico Sempio intercettato – Un anno di Papa Leone XIV – Addio Beccalossi genio ribelle dell’Inter

Il 7 maggio a Garlasco sono emerse nuove dichiarazioni nel caso riguardante l’amico di Marco Poggi, che ha affermato di non aver mai visto video intimi di Chiara. Contestualmente, sono state rese note intercettazioni in cui Sempio, coinvolto nell’indagine, appare ascoltato. Il fratello della vittima ha confermato davanti ai pubblici ministeri di sostenere l’indagato, mentre si sono svolti altri eventi, tra cui celebrazioni e commemorazioni.

Home > Podcast > 0705 – Garlasco, Marco Poggi difende l’amico. Sempio intercettato – Un anno di Papa Leone XIV – Addio Beccalossi, genio ribelle dell’Inter Garlasco, Marco Poggi difende l’amico: “Mai visti video intimi di Chiara”. Sempio intercettato. Il fratello della vittima difende l’indagato davanti ai pm. Addio Beccalossi, il genio ribelle dell’Inter, tutto talento e sregolatezza. 0705 – Garlasco, Marco Poggi difende l’amico. Sempio intercettato – Un anno di Papa Leone XIV – Addio Beccalossi, genio ribelle dell’Inter New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 07/05 – Garlasco, Marco Poggi difende l’amico. Sempio intercettato – Un anno di Papa Leone XIV – Addio Beccalossi, genio ribelle dell’Inter Notizie correlate Addio a Evaristo Beccalossi, il “genio ribelle” dell’Inter (video). Le cause della morteAddio a Evaristo Beccalossi, il “genio”, il “Beck”, il “Sivori italiano”, il fantasista dell’Inter degli anni Ottanta a cui avevano dedicato odi,... Addio a Evaristo Beccalossi, il genio ribelle dell’Inter: se ne va a 69 anni, le cause del decessoLa morte a Brescia dopo un lungo calvario Si è spento nella notte tra martedì e mercoledì a Brescia Evaristo Beccalossi, uno dei volti più iconici... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Garlasco, domani interrogate gemelle Cappa. Il 6 Sempio e Marco Poggi; Garlasco, oggi testimonianza delle gemelle Cappa: domani convocati Marco Poggi e Andrea Sempio; Garlasco, perché la Procura di Pavia vuole interrogare le gemelle Cappa e Marco Poggi - 04/05/2026. Garlasco, Sempio non risponde ai pm. Interrogato Marco Poggi: Mai visti i video intimi di mia sorellaPassi avanti nel delitto di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Oggi era il giorno di Andrea Sempio. Il nuovo indagato ha lasciato la procura di Pavia dopo oltre tre ore e mezza di ... corrierenazionale.it Garlasco, Marco Poggi: Io e Andrea non abbiamo mai visto video di Chiara | Fatti sentire audio di SempioGarlasco, Marco Poggi difende Andrea Sempio e nega di aver visto con lui video intimi della sorella Chiara. L'indagato invece resta in silenzio ... ilsussidiario.net I destini incrociati di Andrea Sempio e Marco Poggi x.com Spuntano nuovi messaggi online dell’indagato. Oggi sentito anche Marco Poggi. Alle Cappa domande sui rapporti tra Chiara e Andrea - facebook.com facebook