Garlasco Andrea Sempio in procura a Pavia non risponde ai pm Marco Poggi ascoltato per due ore

Andrea Sempio si è presentato in procura a Pavia, ma ha scelto di non rispondere agli inquirenti. Marco Poggi è stato ascoltato per circa due ore nell'ambito delle indagini legate all'inchiesta di Garlasco. Sono questi i due protagonisti degli ultimi sviluppi dell'indagine, che si avvicina alla fase finale. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato eventuali novità o decisioni successive.

AGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi per la prima volta ha guardato negli occhi i pm che stanno cercando di riscrivere la trama del delitto e che lo hanno convocato per dargli la possibilità di difendersi. Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi. Tutto come previsto, dunque. La scelta era stata anticipata nei giorni scorsi dai suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti. In contemporanea si è svolta l'audizione di Marco Pogg i, il fratello di Chiara, ritenuto dagli inquirenti guidati dal procuratore Fabio Napoleone una figura centrale nella nuova ricostruzione.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, non risponde ai pm. Marco Poggi ascoltato per due ore Garlasco, Sempio non risponde ai pm: Marco Poggi ancora in Procura, nuove tensioni sull’inchiesta Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio a Pavia per l'incontro con i pm. Marco Poggi ascoltato per due oreAGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e Marco Poggi in procura a Pavia: il fratello di Chiara sentito due ore dai pmAndrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, si è presentato oggi, mercoledì 6 maggio, in Procura a Pavia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Garlasco, Andrea Sempio arrivato in procura a Pavia, non parlerà ai pm; Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Andrea Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica: cos'è. Delitto Garlasco, terminato interrogatorio Sempio. Prima sentito anche Marco Poggi. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVE ... tg24.sky.it Garlasco, Andrea Sempio lascia dopo quasi 4 ore la Procura di PaviaAndrea Sempio si trova da qualche minuto negli uffici della procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul ... ansa.it Oggi in Procura a Pavia Andrea #Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dai pm anche Marco #Poggi @max_viggiani x.com ULTIM’ORA Delitto Garlasco Concluso l’interrogatorio di Andrea Sempio: https://fanpa.ge/nvEvJ - facebook.com facebook