Le indagini sulla morte di Chiara si sono concluse con l’accusa di omicidio nei confronti di Andrea Sempio. I carabinieri hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini, che si riferisce all’articolo 415 bis del codice penale. Contestualmente, gli investigatori hanno contestato a Marco Poggi un atteggiamento ostile durante le fasi dell’indagine. La chiusura dell’inchiesta si inserisce in un procedimento avviato alcuni mesi fa.

“Si è provveduto, in data odierna, a notificare l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis nei confronti di Andrea Sempio”. Con questa nota il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone ha annunciato la fine della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Per gli inquirenti a uccidere la 26enne Chiara Poggi è stato Andrea Sempio. (ANSA FOTO) – Notizie.com La Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, a poche ore dalle ultime convocazioni del diretto interessato e dei testimoni Marco Poggi, fratello della vittima, e Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Garlasco, l’inchiesta è chiusa: “Fu Andrea Sempio a uccidere Chiara”. I carabinieri contro Marco Poggi: “È ostile”

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Leggo. . C'è anche un misterioso documento trovato al padre di Andrea Sempio, Giuseppe, e alla moglie Daniela Ferrari e che si collega con l'inchiesta bresciana in cui l'operaio in pensione è indagato per corruzione assieme all'ex procuratore di Pavia Mario - facebook.com facebook

++ Notificata ad Andrea Sempio la chiusura dell'inchiesta ++ (ANSA) x.com