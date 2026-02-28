Macellavano cavalli illegalmente | mega inchiesta con rinvio a giudizio a Perugia L'avvocata | Fenomeno molto diffuso

Un'inchiesta condotta dai NAS di Perugia ha portato al rinvio a giudizio di diverse persone coinvolte in un sistema organizzato di macellazione abusiva di cavalli. L’indagine ha evidenziato un fenomeno diffuso, con attività illegali che coinvolgono più soggetti e si estendono oltre i confini della regione. L’avvocata ha commentato sulla diffusione di questa pratica illegale.

Una lunga indagine a cura dei NAS di Perugia ha portato al rinvio a giudizio di diverse persone coinvolte in un presunto sistema organizzato e ramificato di persone dedite alla macellazione abusiva di cavalli non destinati al mercato dell'alimentazione in Puglia. L'avvocata Laura Mascolo di Horse Angels Adv spiega a Kodami: "Tutto quello che sta emergendo dai processi di questo tipo rende ancora più urgente l'approvazione di una legge che tuteli veramente i cavalli e li riconosca quali animali d'affezione".