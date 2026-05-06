Oggi nel tribunale di Pavia si presentano due persone coinvolte in un procedimento giudiziario. Andrea Sempio, accusato di aver ucciso una giovane donna, non risponderà alle domande dei pubblici ministeri e ha dichiarato che prima si sottoporrà a test sulla personalità per dimostrare di non essere un killer. In contemporanea, arriverà anche Marco Poggi, fratello della vittima.

Andrea Sempio questa mattina entrerà nel palazzo di giustizia di Pavia in contemporanea al suo amico di sempre, Marco Poggi, fratello della ragazza che secondo gli inquirenti Sempio uccise la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, a Garlasco. Entrambi sono stati convocati per essere sentiti dai pm pavesi, solo che il primo nella veste di unico indagato per l'omicidio di Chiara e il secondo come persona informata sui fatti. Sempio, come anticipato dai suoi legali, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Poggi invece risponderà, anche perché i testimoni non possono rifiutarsi di farlo. La decisione di non sottoporsi all'interrogatorio «ha una doppia motivazione», spiegano in una nota gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio oggi non risponderà ai pm. «Prima i test sulla personalità, dimostreremo che non è un killer»

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