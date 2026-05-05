Nelle ultime settimane, i pubblici ministeri hanno incontrato le gemelle Stefania e Paola Cappa per discutere di vari aspetti legati alle indagini in corso. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio, figura centrale nell’ultima inchiesta della Procura di Pavia. Sempio ha espresso il desiderio di poter parlare, ma ha mantenuto un atteggiamento di riserbo rispetto alle domande ricevute.

Tra i temi esplorati nei colloqui con le gemelle Stefania e Paola Cappa c'è stato anche quello, cruciale nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, sui rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio. È quanto viene riferito da fonti legali, dalle quali si apprende che invece non sarebbe stato trattato l'argomento del movente attribuito all'indagato, cioè quello ipotizzato nel capo d'imputazione delle avances sessuali respinte dalla vittima. E nemmeno sono state chieste delucidazioni alle due donne sulla questione dell'arma cercata dai carabinieri nel canale di Tromello ed evocata, senza alcun riscontro concreto, da un testimone che chiamò in causa Stefania Cappa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, cosa hanno chiesto i pm alle Cappa. Sempio: "Vorrei parlare ma..."

Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri

Notizie correlate

Garlasco, Sempio non risponderà ai pm. Oggi tocca alle gemelle Cappa: perché vengono sentite?Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio previsto mercoledì 6 maggio a Pavia.

Garlasco, Andrea Sempio segue il consiglio degli avvocati per l'interrogatorio ma ammette: "Io vorrei parlare"Convocato domani 6 maggio in procura a Pavia, Andrea Sempio non risponderà ai magistrati.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Caso Garlasco, Sempio unico indagato per omicidio: fissato nuovo interrogatorio; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi perché ha rifiutato le sue avance. Almeno 12 colpi sul cranio e al volto; Garlasco, la reazione di Alberto Stasi e di sua madre alle nuove accuse contro Sempio: rivelazioni dei legali.

Garlasco in Tv, Milo Infante svela perché il silenzio di Sempio può metterlo a rischio: Attenzione a quello che diranno i PM senza risposteOre 14 ha dedicato uno spazio al caso Garlasco martedì 5 maggio 2026, con focus sulla posizione di Andrea Sempio e su quello che può accadere a breve ... libero.it

Caso Garlasco, la versione delle gemelle Cappa: cosa avevano raccontatoSono giorni decisivi per quanto riguarda il delitto di Garlasco. Domani, 6 maggio, è il giorno in cui è stato convocato Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Oggi invece, 5 mag ... notizie.it

Caso Garlasco, sentite le sorelle Cappa: audizioni brevi e clima collaborativo - facebook.com facebook

Garlasco, la chat sul forum dei seduttori: “Chi ti intriga” E Sempio risponde: “La Meloni” x.com