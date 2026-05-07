Garlasco la testimonianza di Marco Poggi ai magistrati | l’analisi in tv

A Garlasco, si intensificano le attività delle autorità giudiziarie mentre si avvicina la conclusione delle indagini. Nel frattempo, si riporta l’attenzione sul rapporto tra un amico di vecchia data della vittima e il fratello della persona uccisa, dopo la testimonianza resa ai magistrati e l’analisi trasmessa in televisione. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e dei media.

Caso Garlasco, cresce l’attesa per la conclusione delle indagini da parte della Procura di Pavia. Intanto si torna a discutere del rapporto di amicizia tra Andrea Sempio e Marco Poggi, fratello della vittima Chiara Poggi. I due sono stati convocati in contemporanea dai magistrati: Marco Poggi come persona informata sui fatti, mentre Sempio come indagato nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio avvenuto nel 2007 nella villetta di via Pascoli. Mentre Marco Poggi ha risposto alle domande degli inquirenti, Andrea Sempio ha invece deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Una scelta che continua ad alimentare il dibattito...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Quel co****ne di me*da: così parlava di Alberto Stasi Paola Cappa

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Garlasco, il fratello di Chiara Poggi ha risposto a tutto: cosa ha detto su DNA, video e gli audio di SempioMarco Poggi non cede davanti al DNA sulle unghie di Chiara, ai video e agli audio di Sempio fatti ascoltare dai pm. Non credo alla sua colpevolezza. blogsicilia.it

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Ultim'ora Delitto Garlasco È arrivato anche Marco Poggi in Procura come testimone chiave nella nuova inchiesta: https://fanpa.ge/uOvkl - facebook.com facebook

I destini incrociati di Andrea Sempio e Marco Poggi x.com