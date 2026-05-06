Garlasco Marco Poggi conferma tutto ai magistrati | Sì sono sicuro

A quasi vent’anni dall’omicidio di una giovane donna avvenuto nel 2007 in una villetta di Garlasco, la procura di Pavia prosegue le indagini. Recentemente, un uomo ha confermato davanti ai magistrati di essere sicuro di quanto affermato, aggiungendo un ulteriore tassello a un caso che ha attirato l’attenzione pubblica e giudiziaria. La nuova fase investigativa si svolge in un momento di particolare attenzione mediatica.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, la nuova inchiesta della Procura di Pavia continua a muoversi su binari delicatissimi. Gli inquirenti stanno infatti cercando di ricostruire ogni possibile dettaglio rimasto in ombra, riaprendo scenari che sembravano ormai archiviati dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi. >> Garlasco, finito l’interrogatorio al fratello di Chiara: la notizia arrivata ora Negli ultimi giorni, il nuovo filone investigativo si è concentrato soprattutto sulla posizione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, tornato sotto i riflettori degli investigatori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco| Marco Poggi è internato : le vostre idee

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"Può essere solo lui". Marco Poggi, la not..Altro... - facebook.com facebook

Oggi Marco #Poggi, fratello di Chiara, sarà ascoltato come testimone dagli inquirenti che stanno per chiudere le nuove indagini sull'omicidio di #Garlasco di 18 anni fa. #andreasempio x.com