A Garlasco si è conclusa dopo due ore l’audizione di Marco Poggi, fratello di Chiara, da parte dei pubblici ministeri a Pavia. Poggi si è presentato in procura, dove è stato ascoltato come testimone, ma all’uscita ha evitato di rilasciare commenti. Nel frattempo, Sempio, coinvolto nel procedimento, non ha risposto alle domande degli inquirenti.

Dopo due ore si è conclusa la deposizione come testimone diMarco Poggi,fratello di Chiara, che ha risposto alle domande dei pm ma ha evitato i giornalisti presenti fuori dall’aula, andando via senza rilasciare dichiarazioni. Resta in tribunale a Pavia, in attesa di essere ascoltato,Andrea Sempio, amico di Marco e unico indagato nella seconda inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. L’uomo è stato convocato in Procura per essere ascoltato dai magistrati che, a distanza di anni dalla condanna definitiva di Alberto Stasi, stanno cercando di ricostruire nuovamente la dinamica e le responsabilità del delitto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, finita dopo due ore testimonianza di Marco Poggi . Sempio in procura a Pavia, ma non risponderà

Delitto Garlasco, i dubbi sulla testimonianza di Marco Muschitta - Storie italiane 03/12/2025

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Oggi Marco #Poggi, fratello di Chiara, sarà ascoltato come testimone dagli inquirenti che stanno per chiudere le nuove indagini sull'omicidio di #Garlasco di 18 anni fa. #andreasempio x.com