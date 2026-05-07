Nelle ultime fasi delle indagini a Garlasco, si è verificato un cambio di scenario riguardo a Stasi. Si è parlato di un possibile risarcimento economico che potrebbe essere riconosciuto, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora resi noti ufficialmente. La vicenda ha suscitato molte discussioni, e le nuove evidenze emerse hanno portato a un mutamento nel corso delle indagini.

Alle battute finali delle nuove indagini su Garlasco, ecco il colpo di scena che ha scatenato un effetto domino. Mercoledì 6 maggio, Andrea Sempio è stato interrogato dalla Procura di Pavia. Il 38enne, unico indagato nell’ultima inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo il Tg1, tuttavia, in gioco ci sarebbero delle intercettazioni in cui lui, solo in macchina, parlava di una telefonata che avrebbe effettuato alla vittima, e diceva di aver visto un video intimo di lei con Alberto Stasi e di aver quindi tentato quell’approccio telefonico (fallito). Intercettazioni che, se confermate nei contenuti, potrebbero riscrivere la storia di uno dei casi di cronaca nera più controversi della storia italiana.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, la situazione kafkiana di Stasi. Ecco quanto potrebbe ottenere di risarcimento

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