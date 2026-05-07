Garlasco la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi | l’approccio la fuga e i colpi sulla scala E quella frase di Sempio

Da thesocialpost.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, si torna a ricostruire l’omicidio di Chiara Poggi, analizzando i dettagli dell’intera scena del crimine. La scena si concentra sull’approccio dell’aggressore, sulla fuga e sui colpi sulla scala, con particolare attenzione a una frase pronunciata da un testimone. La ricostruzione si svolge all’interno della villetta di via Pascoli, ripercorrendo gli ultimi momenti di vita della giovane.

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La nuova ricostruzione del delitto di Garlasco torna dentro la villetta di via Pascoli e rilegge, passo dopo passo, gli ultimi momenti di Chiara Poggi. Secondo l’ipotesi oggi al centro degli accertamenti, tutto sarebbe cominciato dopo le 9.45 del 13 agosto 2007, quando la ragazza non rispose al primo squillo del fidanzato Alberto Stasi. La porta di casa non sarebbe stata chiusa a chiave e l’assassino avrebbe sorpreso Chiara ancora in pantaloncini e canotta. Per gli investigatori, la persona identificata oggi in Andrea Sempio sarebbe arrivata con l’intenzione di un approccio sessuale, in una Garlasco quasi deserta e afosa. La dinamica ipotizzata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e dalla Bpa del Ris di Cagliari parte dall’ingresso in casa e arriva fino alla scala della cantina.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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