Garlasco la nuova ricostruzione della dinamica dell' omicidio | Sempio colpì Chiara con pugni poi a martellate si ripulì dalla nonna
Nella recente ricostruzione dei fatti riguardanti l'omicidio di Chiara Poggi, le autorità sostengono che l'omicidio sia stato compiuto da un uomo che avrebbe colpito la vittima con pugni e successivamente con un martello. Secondo quanto riferito, l'uomo si sarebbe successivamente ripulito dalla nonna. La procura ha confermato che Sempio è considerato l'unico responsabile dell'omicidio. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.
La Procura considera Sempio "l'unico assassino di Chiara Poggi" e ritiene che l'omicidio sia stato commesso "dopo il rifiuto di un approccio sessuale" Svolta nel caso del delitto di Garlasco dopo 18 anni: secondo la nuova ricostruzione della dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi, l'unico ass.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, una nuova perizia ricostruisce la dinamica del delitto - Ore 14 del 14/01/2026
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