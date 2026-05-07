Garlasco la nuova ricostruzione della dinamica dell' omicidio | Sempio colpì Chiara con pugni poi a martellate si ripulì dalla nonna

Nella recente ricostruzione dei fatti riguardanti l'omicidio di Chiara Poggi, le autorità sostengono che l'omicidio sia stato compiuto da un uomo che avrebbe colpito la vittima con pugni e successivamente con un martello. Secondo quanto riferito, l'uomo si sarebbe successivamente ripulito dalla nonna. La procura ha confermato che Sempio è considerato l'unico responsabile dell'omicidio. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.