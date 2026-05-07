La Procura di Pavia ha riaperto le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, con nuovi elementi emersi recentemente. Secondo le ultime notizie, l’indagine si concentra su un possibile spostamento della persona sospettata dopo il delitto, con alcune fonti che riferiscono di un fermo anche in un’altra località. I dettagli sono ancora al vaglio degli inquirenti, che cercano di fare luce su questa fase del caso.

Il delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione investigativa con nuovi elementi che la Procura di Pavia sta analizzando nella riapertura del caso sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Tra consulenze tecniche, intercettazioni e nuove ricostruzioni, gli inquirenti stanno cercando di chiarire ogni dettaglio delle ore successive al delitto. La nuova fase dell’inchiesta si concentra soprattutto sulla rilettura delle tracce già repertate e su una serie di elementi emersi recentemente, che potrebbero contribuire a ridefinire il quadro investigativo attorno ad Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato. La nuova ipotesi investigativa sulla nonna di Sempio.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la nuova bomba dalla Procura: “Si fermò anche lì dopo il delitto”

Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla procura il 6 maggio. Il pm: “Ha ucciso Chiara Poggi da solo”

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