Garlasco la difesa di Sempio sulle intercettazioni e quella di Marco Poggi sui video di Chiara

Le intercettazioni di Andrea Sempio, registrate all’interno della sua auto il 14 aprile 2025, sono al centro di un procedimento giudiziario a Garlasco. La difesa di Sempio sostiene che le conversazioni non abbiano valore di autoconfessione. Contestualmente, l’avvocato di Marco Poggi ha commentato i video relativi a Chiara, senza fornire ulteriori dettagli pubblici. La vicenda si snoda tra analisi legali e indagini in corso.

Le intercettazioni di Andrea Sempio chiudono il cerchio dell’indagine di Garlasco? Le frasi registrate nella sua auto il 14 aprile 2025 secondo l’accusa sono un’autoconfessione. Anche perché la consulenza informatica dice che i video di Chiara Poggi e Alberto Stasi e custoditi nella cartella Albert.zip, vennero violati nonostante la password, e trasferiti su chiavetta Usb. E l’indagato sembra parlare proprio di questo in una delle frasi captate: «Anche lui lo sa. perché ho visto dal suo cellulare. perché Chiara con quel video. dentro la penna, va bene. io ce l’ho». Glielo ha fatto notare il pm Stefano Civardi mentre si avvaleva della facoltà di non rispondere.🔗 Leggi su Open.online

Speciale Garlasco: Cosa facevano Marco Poggi (e Sempio) sul PC di Chiara

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