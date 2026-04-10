Negli ultimi giorni, Selvaggia Lucarelli è stata coinvolta in una discussione sui social a causa di un tweet che ha suscitato reazioni contrastanti. FanPage ha pubblicato dettagli sulla vicenda, evidenziando una frase considerata molto pesante da alcuni utenti. La polemica si è rapidamente diffusa, generando un acceso dibattito online senza che siano ancora chiare tutte le sfumature della vicenda.

Un commento sui social, una battuta dal tono pungente e il solito effetto domino mediatico. Negli ultimi giorni, Selvaggia Lucarelli è finita al centro di una nuova polemica nata da un tweet che, riletto a posteriori, ha fatto discutere. A sollevare il caso è stato FanPage, che ha collegato quelle parole a un contesto più ampio, trasformando un’uscita ironica in un tema decisamente più delicato. Ma quanto c’è davvero di grave e quanto, invece, rientra nello stile provocatorio della giornalista? FanPage riprende la frase di Selvaggia Lucarelli su Rossella Erra e Sara Di Vaira. Tutto parte da uno scambio su X, dove Selvaggia Lucarelli risponde a un utente mantenendo il suo consueto tono sarcastico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Accusa molto brutta contro Selvaggia Lucarelli, FanPage rivela tutto: è davvero così grave o è solo ironia? La frase shock

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Sonia Bruganelli contro Selvaggia Lucarelli, frase al vetriolo contro la giornalista: ecco cosa ha dettoNel mondo della televisione, certi attriti non si spengono mai davvero, ma restano sotto traccia pronti a riemergere al momento giusto.

Barbara D'Urso contro Selvaggia Lucarelli, volano stracci a Ballando con le Stelle

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#piazzapulita L'intervista di Corrado Formigli a Selvaggia Lucarelli. x.com