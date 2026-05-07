Garlasco indagini chiuse | ora è ufficiale Chi ha ucciso Chiara

Le indagini sul caso di omicidio di Chiara Poggi sono state ufficialmente concluse. Nelle prossime ore potrebbe essere depositato un nuovo atto che potrebbe rappresentare un momento importante nell’inchiesta. La vicenda si è sviluppata nel corso degli ultimi mesi e ora si attende un provvedimento che potrebbe portare a ulteriori sviluppi. La conclusione delle indagini apre la strada a possibili novità nel procedimento giudiziario.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo atto destinato a segnare un passaggio decisivo nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo indiscrezioni riportate dai giornalisti Rita Cavallaro e Giuseppe Brindisi, la Procura di Pavia sarebbe pronta a depositare un comunicato per annunciare la chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio. Si tratterebbe di un momento chiave in un’inchiesta che, a quasi vent’anni dall’assassinio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, ha riaperto piste investigative ritenute a lungo consolidate. Tutti i dettagli nella pagina successiva. L'articolo Garlasco, indagini chiuse: ora è ufficiale.🔗 Leggi su Tvzap.it

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GARLASCO: LA VERITA’ SU CHI HA UCCISO CHIARA POGGI

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