Nella vicenda giudiziaria relativa al delitto di Garlasco, i pubblici ministeri hanno coinvolto anche la nonna di Andrea Sempio. Questa nuova fase si aggiunge alle indagini in corso, con la discussione di elementi che riguardano anche questa figura. La presenza della nonna nel procedimento è stata resa nota dagli investigatori, che continuano a cercare chiarimenti su vari aspetti della vicenda.

Nella telenovela horror infinita del delitto di Garlasco ora entra in scena anche la nonna di Andrea Sempio. Il ragazzo, oggi 37enne, dopo aver ucciso da solo Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli, la mattina del 13 agosto del 2007, si sarebbe recato a casa della nonna a 400 metri di distanza da lì. In quella casa si sarebbe ripulito definitivamente. E' questo l'ultimo tassello nella nuova ricostruzione degli inquirenti della Procura di Pavia, che ieri hanno interrogato per l'ultima volta Sempio. Non ci sono solo le intercettazioni in auto risalenti all'aprile 2025, dunque, a "incastrare" l'amico di gioventù di Marco Poggi, fratello minore della vittima (anche lui ascoltato dai pm ieri mattina, ma a Mestre).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il ruolo della nonna di Sempio: altra bomba dei pm

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