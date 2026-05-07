Garlasco il processo a Sempio e la revisione di Stasi sono collegati | Tutte le tappe possibili

A Garlasco si torna a discutere dei processi che coinvolgono Sempio e Stasi, con una particolare attenzione alla revisione del caso Stasi. Le vicende giudiziarie dei due si collegano in vari passaggi, passando attraverso diversi gradi di giudizio e tappe processuali. In questa fase si analizzano le scelte legali e le modalità con cui si sono svolti gli interventi sui procedimenti, senza considerare elementi non ufficiali o deduzioni personali.

È il 27 maggio la prima data utile per capire che direzione prenderà il procedimento penale a carico di Andrea Sempio, unico indagato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato nel giallo di Chiara Poggi. Da giovedì 7 maggio, data in cui la procura di Pavia ha chiuso ufficialmente le indagini e ha reso disponibile alle parti interessate il fascicolo dell'inchiesta, il 38enne ha infatti 20 giorni per prendere visione degli atti con i suoi legali. Ma, nel frattempo, all'interno dei corridoi della procura generale milanese i togati potrebbero iniziare a muoversi verso una revisione della condanna di Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima condannato nel 2015 a 16 anni di carcere.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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