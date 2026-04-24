Revisione per Stasi Sempio a processo Terremoto Garlasco clamoroso!

Il caso del delitto di Garlasco torna a fare notizia, con una possibile svolta nelle indagini. Secondo alcune fonti, il procuratore capo avrebbe deciso di procedere con una revisione per Stasi e di mettere a processo Sempio. La notizia, riportata da un quotidiano nazionale, ha suscitato grande attenzione, mentre le autorità giudiziarie non hanno ancora confermato ufficialmente i dettagli.

Il caso del delitto di Garlasco torna a muoversi, e lo fa con un possibile colpo di scena. Secondo un’indiscrezione riportata da Repubblica, il procuratore capo Fabio Napoleone sarebbe pronto a imprimere una svolta decisiva all’inchiesta. La strategia è chiara: da un lato, la richiesta alla Corte d’Appello di Brescia di revisione della condanna di Alberto Stasi, in carcere dal 2015 per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi; dall’altro, la richiesta di rinvio a giudizio per l’attuale indagato, Andrea Sempio. Un doppio binario che potrebbe riscrivere una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. Ma prima di arrivare agli atti formali, si attendono passaggi cruciali, a partire dall’ informativa finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Revisione per Stasi, Sempio a processo”. Terremoto Garlasco, clamoroso! Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, l'ora del terremoto: "Revisione per Stasi, Sempio a processo" Garlasco, nuovo colpo di scena su Stasi e Sempio: “La revisione del processo”Mattino Cinque dedica ormai da tempo uno spazio specifico al delitto di Garlasco, sotto la conduzione di Federica Panicucci, che si propone di far... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo; Garlasco, Stasi innocente, Sempio a processo: oggi i pm scoprono le carte. Ecco cosa potrebbe succedere; Garlasco, il mistero delle impronte vicino alle scale oltre alla 33: una sul muro, un'altra di un piede. Garlasco, «Stasi innocente, Sempio a processo»: oggi i pm scoprono le carte. Ecco cosa potrebbe succedereIl conto alla rovescia è iniziato. La Procura di Pavia si prepara a chiudere, nelle prossime settimane, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi ... ilmessaggero.it Garlasco in Tv, revisione per Stasi più vicina: Fuori dalla scena del crimine. Panicucci glaciale: Clamoroso errore giudiziarioAmpio spazio dedicato a Garlasco a Mattino Cinque venerdì 24 aprile 2026, giorno di un vertice che può essere favorevole per Alberto Stasi. libero.it Terremoto Garlasco, nuove scoperte su Sempio: la notizia poco fa (VIDEO) #andreasempio #garlasco #cronacanera #ultimenotizie #crime #albertostasi #sempio #stasi - facebook.com facebook