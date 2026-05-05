A Garlasco le indagini giudiziarie sono in fase avanzata. Oggi sono stati ascoltati come testimoni due sorelle e un uomo, mentre nei giorni scorsi si sono presentati anche altri testimoni. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze per chiarire la vicenda. Nessuna informazione è trapelata sui contenuti delle deposizioni o sulle eventuali accuse.

Non solo l'interrogatorio di Andrea Sempio, ma anche la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa e di Marco Poggi. Sono gli atti finali dell'inchiesta con cui la Procura di Pavia ricostruisce in modo nuovo il delitto di Garlasco: ad uccidere Chiara Poggi, è l'ipotesi, non sarebbe stato Alberto Stasi, l'allora fidanzato della giovane che sta finendo di espiare 16 anni di carcere, ma Andrea Sempio, ai tempi 19 anni e amico del fratello della vittima. Un rifiuto ad un approccio a cui avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente: almeno 12 colpi al volto e sulla testa. Garlasco, cosa succede ora I due giorni di attività istruttoria preludono alla chiusura delle indagini, in vista della richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, la cui difesa passa al contrattacco.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, l'inchiesta entra nel vivo: oggi le sorelle Cappa dai pm, poi tocca a Sempio e Marco Poggi

Garlasco, Gianluca Spina analizza la comunicazione non verbale delle gemelle Cappa e di Marco Poggi

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