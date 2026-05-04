Nelle nuove indagini della Procura di Pavia sul caso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, si concentra l'attenzione su una carta coperta che potrebbe nascondere una traccia di sangue. La procura sta analizzando questa prova per verificare se possa essere collegata all'omicidio, in un procedimento che si discosta dall'esito della condanna definitiva di Alberto Stasi. Le indagini sono ancora in corso e si attende un riscontro sulle tracce ematiche.

Nelle nuove indagini della Procura di Pavia sul caso di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, emerge un quadro significativamente diverso da quello che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Uno degli elementi più interessanti riguarda le modalità con cui l’assassino si sarebbe ripulito dopo il delitto.Secondo i nuovi inquirenti, dopo l’omicidio il killer non si lavò nel bagno di fronte alle scale, come sostenuto nella prima ricostruzione. In quel lavandino furono trovati capelli lunghi neri, il dispenser del sapone presentava residui di sapone essiccato e lo scarico non mostrava tracce di emoglobina. Inoltre, sul tappetino c’era un’impronta a “pallini” compatibile con l’assassino, ma solo per uno specchio rapido.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la carta coperta contro Andrea Sempio: dov'è la goccia di sangue su cui puntano i pm

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

Notizie correlate

Bomba su Garlasco, la svolta dei Pm: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo"La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario...

Delitto di Garlasco, i pm su Andrea Sempio: “Ossessionato da Chiara”. Il giallo dei post in chatGarlasco (Pavia), 3 maggio 2026 – Un’ossessione sessuale? Il rifiuto ricevuto? Sono i possibili moventi per armare la mano di Andrea Sempio di un...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sempio, la carta coperta dei pm e quell’odio verso Chiara; Andrea Sempio, la tesi clamorosa dei pm: Falso l'alibi dello scontrino | Libero Quotidiano.it; Andrea Sempio e Chiara Poggi, approccio sessuale senza violenza | Libero Quotidiano.it; Garlasco, Andrea Sempio ossessionato da quella ragazza. La bomba: Io so chi è | Libero Quotidiano.it.

Garlasco, chi è davvero Andrea Sempio: tra sospetti e ossessioniL'unico indagato per il delitto di Garlasco frequentava un forum per seduttori. Il 6 maggio il fatidico appuntamento in Procura ... panorama.it

Delitto Garlasco, mercoledì 6 convocato Sempio. Le accuse e la mossa dei pmSi apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull’omicidio di Garlasco. Andrea Sempio, accusato dai pm pavesi di avere ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo appro ... tg24.sky.it

Un forum online, migliaia di messaggi e un profilo attribuito ad Andrea Sempio: emergono contenuti e dinamiche legate al mondo della seduzione Tra nickname, date e discussioni, alcuni elementi coincidono con momenti chiave della vicenda: https://fanpa.ge - facebook.com facebook

#Garlasco A due giorni dall'interrogatorio di Andrea #Sempio, fissato mercoledì 6 maggio, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat. Su un forum, con il nickname 'Andreas', l''indagato scriveva di una sua ossessione amorosa. Simona Decina #GR1 x.com