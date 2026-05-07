Nella città di Garlasco, Antonio De Rensis ha commentato la decisione di chiudere l'indagine su Sempio, affermando che il procuratore Fabio Napoleone avrebbe a disposizione più elementi rispetto a quelli finora resi noti. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in fase di sviluppo, con dettagli non ancora resi pubblici. De Rensis ha espresso la sua opinione senza fornire ulteriori dettagli sugli elementi raccolti.

Non solo intercettazioni, scontrini e dichiarazioni: secondo Antonio De Rensis il procuratore Fabio Napoleone, titolare dell’indagine a carico di Andrea Sempio appena conclusa, “qualcosina ce l’ha” per poter anche scagionare Alberto Stasi. Per il delitto di Garlasco il clima mediatico è sempre più arroventato, ma questa volta ad alzare la temperatura sono i nuovi elementi in mano agli investigatori. "Centinaia di pagine" nella nuova informativa su Garlasco La teoria di Antonio De Rensis Concluse le indagini sul delitto di Garlasco “Centinaia di pagine” nella nuova informativa su Garlasco All’indomani dell’interrogatorio di Andrea Sempio e Marco Poggi le indagini della Procura di Pavia si sono concluse.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Antonio De Rensis sulla chiusura dell'indagine su Sempio: "Napoleone ha molto di più in mano"

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