La procura di Pavia ha ascoltato come persone informate sui fatti le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, nel procedimento legato al delitto di Garlasco. In precedenza, erano stati interrogati anche Andrea Sempio e Marco Poggi, coinvolti nelle indagini. Le testimonianze e gli interrogatori si inseriscono nel quadro delle indagini in corso, senza che siano ancora state rivelate eventuali accuse o sviluppi definitivi.

Da giorni era nota la convocazione per Sempio per cui è stata modificata l'accusa, non più omicidio in concorso, ma omicidio aggravato dai futili e abbietti motivi e dalla crudeltà. Il Tg1 ha anticipato i nuovi interrogatori. Per Marco Poggi è la terza convocazione nella nuova inchiesta. Era stato sentito il 20 maggio 2025 in una caserma in provincia di Venezia perché da anni vive a Mestre. Per la prima volta vengono invece sentite le gemelle Cappa. La loro convocazione è alla caserma Montebello di via Vincenzo Monti. Per le cugine e il fratello di Chiara non sembrano esserci dubbi: risponderanno alla chiamata degli inquirenti. «Sicuramente mi presenterò» ha scritto in un messaggio Stefania Cappa, che Gianluigi Nuzzi ha letto durante la puntata di Dentro la notizia su Retequattro.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gli interrogatori di Andrea Sempio, Marco Poggi e delle gemelle Cappa: cosa succede nel caso del delitto di Garlasco

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