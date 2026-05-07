A Garlasco le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi continuano a muoversi con nuovi sviluppi. La Discovery ha chiesto che siano ascoltati i 20 giorni di Sempio, mentre è stata sollecitata una revisione per Stasi. Dopo l'interrogatorio di Sempio, che ha scelto di non rispondere, le autorità attendono ulteriori verifiche e approfondimenti sulle persone coinvolte nel caso.

Le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco stanno per arrivare alla svolta. Dopo l'interrogatorio di Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emerse intercettazioni nelle quali il 38enne, parlando da solo in auto, ammette di aver visto il video di Chiara e Alberto e ricorda la sua proposta mal respinta di vedersi. Per la difesa stava «commentando un podcast»: gli avvocati sono in riunione già stamani per confrontarsi e recuperare quel contenuto che parlava del delitto di Garlasco e per analizzarlo. La chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco è stata notificata ad Andrea Sempio. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, cosa succede ora? La Discovery e i 20 giorni di Sempio per essere ascoltato. Sollecitata la revisone per Stasi

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La procura di Pavia chiude le indagini su Garlasco: 'Chiara uccisa da Sempio'. Notificato l'avviso di conclusione dell'inchiesta al 38enne, gli atti saranno inviati alla pg di Milano per sollecitare la revisione del processo Stasi #ANSA x.com