Una frase di uno dei capolavori della letteratura contemporanea ha suscitato grande interesse tra i lettori e gli appassionati di serie televisive. La citazione, breve ma densa di significato, rappresenta un punto centrale nel racconto e ha generato numerose interpretazioni. Tra gli appassionati si è diffusa una discussione su cosa possa nascondere quell’espressione, che si inserisce in una narrazione caratterizzata da tensione e complessità.

Ci sono frasi che restano impresse nella memoria e non perché siano lunghe o particolarmente complesse, ma perché riescono a racchiudere un intero sistema in poche parole. “ Sotto il suo occhio ” è una di queste. In The Handmaid’s Tale, questa espressione ricorre continuamente, quasi come un saluto rituale, ma non è mai davvero un saluto, è un promemoria. Un saluto che non è un saluto. All’apparenza, “sotto il suo occhio” sembra una formula religiosa, coerente con la natura teocratica di Gilead. Richiama l’idea di un Dio onnipresente, che osserva tutto. Ma nella realtà di Gilead, quel “suo” non è solo divino, ma si riferisce al potere. Ogni volta che viene pronunciata, questa frase ricorda a chi ascolta una cosa ben precisa: sei osservata, sempre.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - “Sotto il suo occhio”: ecco cosa significa davvero la frase più inquietante di The Handmaid’s Tale

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