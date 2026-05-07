Alberto Stasi fuori subito Garlasco l’annuncio dell’avvocato ai microfoni di Rete 4

Nuovi sviluppi riguardano il caso di Chiara Poggi, la ragazza uccisa nel 2007 nella sua abitazione di Garlasco. L’avvocato dell’imputato ha dichiarato ai microfoni di Rete 4 che l’ex condannato potrebbe essere rilasciato subito, suscitando grande attenzione sull’andamento del procedimento giudiziario. La vicenda giudiziaria si è riaccesa con questa affermazione, che mette in discussione le decisioni precedenti nel processo.

Nuovi sviluppi clamorosi attorno al delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. La nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia sembrerebbe avvicinarsi a una possibile svolta dopo gli ultimi accertamenti investigativi. Al centro dell’indagine c’è Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone aperto dagli inquirenti. Mercoledì 6 maggio Sempio è stato interrogato dai magistrati. Il 38enne, assistito dai suoi legali, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante l’interrogatorio gli sarebbero però state fatte ascoltare alcune intercettazioni considerate particolarmente rilevanti dagli investigatori e che potrebbero incidere sulla ricostruzione del caso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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