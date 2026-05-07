Gli avvocati di Andrea Sempio hanno presentato una memoria in cui contestano le intercettazioni pubblicate, sostenendo che le frasi siano state estrapolate dal contesto e utilizzate in modo suggestivo. La discussione riguarda le conversazioni telefoniche tra Sempio e suo padre, che sono state al centro di attenzione nelle ultime settimane. Gli avvocati hanno richiesto l’acquisizione integrale delle registrazioni per chiarire la reale portata delle dichiarazioni.

Un intreccio di telefonate, ricerche informatiche, vecchie testimonianze e nuovi accertamenti scientifici: sembra la trama ben scritta di un film giallo, e invece sono gli elementi reali sulla base dei quali la Procura di Pavia avrebbe deciso di riaprire e approfondire il filone investigativo suldelitto di Garlasco.Gli occhi della procura sono puntati suAndrea Sempio, amico del fratello diChiara Poggi,la 26enne uccisa nella villetta di famiglia il13 agosto 2007. Aquasi vent’anni dall’omicidio che sconvolse l’Italia,gli inquirenti stanno tentando di rileggere ogni dettaglio di quella mattina d’estate, cercando eventuali incongruenze rimaste nell’ombra.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, avvocati Sempio smontano intercettazioni: “Frasi estrapolate e contesto suggestivo”

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