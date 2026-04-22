Nella mattinata, l’ambasciatore russo è stato ricevuto alla Farnesina in seguito a una convocazione ufficiale. Successivamente, sono stati diffusi commenti riguardanti le dichiarazioni del giornalista Solovyev, accusate di essere state estrapolate dal contesto. La discussione riguarda anche gli insulti rivolti alla presidente del consiglio, che sono stati oggetto di attenzione nelle dichiarazioni ufficiali.

Dopo essere stato ricevuto in mattinata alla Farnesina in seguito alla convocazione legata agli insulti che l’anchorman russo Vladimir Solovyev ha lanciato contro Giorgia Meloni, l’ ambasciatore di Mosca a Roma, Alexey Paramonov, in un post su Telegram è tornato sulla sua presenza al ministero degli Esteri. “L’incontro ha offerto l’opportunità per uno scambio di vedute sulle ragioni che impediscono al dialogo diplomatico tra Russia e Italia di svilupparsi in modo costruttivo. Mi è parso che i miei interlocutori abbiano concordato sul fatto che contatti regolari e non ‘emergenziali’, come in questo caso, potrebbero contribuire a prevenire incomprensioni e diverbi “, ha scritto l’ambasciatore.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Insulti a Giorgia Meloni, l’ambasciatore russo: “Parole di Solovyev estrapolate dal contesto”

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