Insulti a Giorgia Meloni l’ambasciatore russo | Parole di Solovyev estrapolate dal contesto

Da lapresse.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata, l’ambasciatore russo è stato ricevuto alla Farnesina in seguito a una convocazione ufficiale. Successivamente, sono stati diffusi commenti riguardanti le dichiarazioni del giornalista Solovyev, accusate di essere state estrapolate dal contesto. La discussione riguarda anche gli insulti rivolti alla presidente del consiglio, che sono stati oggetto di attenzione nelle dichiarazioni ufficiali.

Dopo essere stato ricevuto in mattinata alla Farnesina in seguito alla convocazione legata agli insulti che l’anchorman russo Vladimir Solovyev ha lanciato contro Giorgia Meloni, l’ ambasciatore di Mosca a Roma, Alexey Paramonov, in un post su Telegram è tornato sulla sua presenza al ministero degli Esteri. “L’incontro ha offerto l’opportunità per uno scambio di vedute sulle ragioni che impediscono al dialogo diplomatico tra Russia e Italia di svilupparsi in modo costruttivo. Mi è parso che i miei interlocutori abbiano concordato sul fatto che contatti regolari e non ‘emergenziali’, come in questo caso, potrebbero contribuire a prevenire incomprensioni e diverbi “, ha scritto l’ambasciatore.🔗 Leggi su Lapresse.it

insulti a giorgia meloni l8217ambasciatore russo parole di solovyev estrapolate dal contesto
© Lapresse.it - Insulti a Giorgia Meloni, l’ambasciatore russo: “Parole di Solovyev estrapolate dal contesto”

Notizie correlate

Caso Solovyev, l’ambasciatore russo si dissocia, ma non si scusa, per gli insulti del giornalista a Giorgia Meloni: “Il Cremlino non ha mai attaccato la presidente”Roma, 22 aprile 2026 – L’ambasciatore russo Aleksej Paramonov è stato ricevuto questa mattina al ministero degli Esteri italiano in merito agli...

Leggi anche: Insulti sessisti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Convocato l'ambasciatore russo

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Solovyev, il conduttore russo insulta pesantemente Giorgia Meloni: Bestia, idiota...; Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; Meloni. Fumarola: Ferma e totale condanna della Cisl per gli osceni insulti rivolti alla Presidente del Consiglio - CISL; I pesanti insulti di un conduttore televisivo russo contro Giorgia Meloni, in italiano.

giorgia meloni insulti a giorgia meloniInsulti shock dalla TV russa contro Giorgia Meloni: Solovyev la attacca in diretta (VIDEO)Pesanti insulti contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte del giornalista e conduttore televisivo russo Vladimir Solovyev, noto per la sua vicinanza alle posizioni del Cremlino, che r ... tg.la7.it

giorgia meloni insulti a giorgia meloniGli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: Fascista putt…Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni ... fanpage.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.