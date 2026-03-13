Garlasco | ferie estive smontano l’alibi di Sempio

Il 13 agosto, nella villetta di via Pascoli a Garlasco, si è consumato un omicidio che ha sconvolto la comunità. Quel mattino, mentre molti erano impegnati nelle ferie estive, una testimonianza aggiornata ha messo in discussione la versione fornita dalla madre di Andrea Sempio, portando nuova evidenza nel caso ancora aperto.

La mattina di un 13 agosto, mentre la vita nella villetta di via Pascoli si fermava per sempre a causa del crimine che ha segnato Garlasco, una testimonianza recente ha messo in crisi la versione della madre di Andrea Sempio. Daniela Ferrari aveva sostenuto di aver fatto acquisti a Gambolà proprio nelle ore del delitto, ma una negoziante della zona ha smentito categoricamente questa ricostruzione. La proprietaria del negozio ha dichiarato che l’esercizio era chiuso non solo per il riposo settimanale del lunedì, ma per le ferie estive, trovandosi lei stessa lontana dalla città. Questo dettaglio, emerso durante un servizio televisivo, aggiunge un livello di complessità all’indagine riaperta nel 2025 sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garlasco: ferie estive smontano l’alibi di Sempio Articoli correlati Garlasco, giallo sull’alibi: lo scontrino di Sempio è autentico, ma è stato lui a ritirarlo?I legali di Sempio consegnano alla Procura di Pavia le indagini difensive sullo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007 Ultimi... Garlasco, trema la mamma di Sempio: "Chiusi per ferie", clamoroso colpo di scenaA quasi 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, nuove testimonianze emerse in televisione mettono in discussione l’alibi fornito dalla famiglia di...