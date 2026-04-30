Il 6 maggio è prevista una nuova convocazione per Andrea Sempio, coinvolto nel caso di Garlasco. La procura sostiene che abbia ucciso Chiara Poggi da solo, a causa di un rifiuto del suo approccio sessuale. La prima convocazione si è svolta circa un anno fa, ma Sempio non si presentò. L'accusa ha successivamente preso provvedimenti in merito alla sua assenza.

Il prossimo invito è per mercoledì 6 maggio per l'unico indagato nella nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco avvenuto quasi 19 anni fa, il 13 agosto del 2007. C'è una grande differenza rispetto a un anno fa: è cambiato il capo di imputazione, non è più omicidio «in concorso». Resta omicidio volontario. Si ipotizza dunque che Andrea Sempio abbia agito da solo, non in «concorso» con persone ignote e nemmeno con Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima finora unico condannato in via definitiva per l'omicidio. I pm potrebbero presentare alcuni elementi emersi durante le indagini e chiarirne altri. Rispetto a un anno fa Sempio ha come avvocato Liborio Cataliotti, insieme all'amica Angela Taccia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi «a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale»

Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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