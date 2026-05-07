In un'indagine sul recente delitto, sono stati analizzati i messaggi di Andrea Sempio pubblicati su un forum dedicato alla seduzione. In questi messaggi, Sempio forniva consigli su come approcciarsi alle donne e su strategie di sopravvivenza in situazioni sociali. La polizia sta verificando se i contenuti possano essere collegati a elementi dell'inchiesta. La discussione online ha attirato l'attenzione degli inquirenti, che stanno esaminando il materiale.

Odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Sarebbe questo uno dei motivi abietti che per la procura di Pavia avrebbero spinto Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi. Quello della paura del rifiuto è un tema ricorrente nelle migliaia di post scritti dall’indagato della nuova inchiesta di Garlasco sul forum di seduzione, passati al setaccio dagli inquirenti. Contenuti su cui emergono maggiori dettagli, mentre durante l’interrogatorio al 38enne sarebbe emersa un’intercettazione che potrebbe rappresentare una svolta sul caso. I post di Andrea Sempio sul forum I messaggi scritti da Sempio sul forum di seduzione sono tra...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio e i messaggi sul forum con consigli di seduzione e di sopravvivenza: cosa scriveva

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Andrea Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica: cos'è; Garlasco, le ultime sugli interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale.

Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio al telefono e Chiara Poggi ha rifiutatoL'indagato lascia dopo quasi 4 ore la Procura e si avvale della facoltà di non rispondere. Atteso l'avviso della chiusura delle indagini (ANSA) ... ansa.it

Garlasco, Andrea Sempio intercettato: 'Ho visto il video di Chiara Poggi e Alberto Stasi, lei mi ha rifiutato'L'indagato lascia dopo quasi quattro ore la Procura di Pavia e si avvale della facoltà di non rispondere. La difesa: 'Saprà spiegare' . E Marco Poggi lo difende (ANSA) ... ansa.it

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm. Intanto la difesa di Alberto Stasi, intervistata da Fanpage.it, apre alla possibilità di due percorsi distinti: “Revisione e nuovo processo possono essere par - facebook.com facebook

A Marco Poggi, nel corso dell'interrogatorio di oggi, sarebbero state fatte ascoltare delle intercettazioni di alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, nel 2025 in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda x.com