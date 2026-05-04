L'avvocato Gallo ha affermato che i messaggi pubblicati da Andrea Sempio sul forum di seduzione potrebbero essere considerati come prove documentali nelle indagini legate a Garlasco. Secondo quanto dichiarato, questi messaggi potrebbero essere utilizzati come elementi di prova nel procedimento in corso. La questione riguarda la possibilità di inserire tali comunicazioni nel fascicolo processuale come elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Un altro nodo da sciogliere nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco a carico di Andrea Sempio sono quei messaggi che l’indagato aveva lasciato in un forum, in cui parlava di una “one-itis” che tra i 18 e i 20 anni avrebbe ricoperto uno dei momenti più oscuri della sua vita. Secondo Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, questi post “possono essere legittimamente valutati come elementi di prova in ordine ad un movente ascrivibile all’imputato in dibattimento“. Il parere di Fabrizio Gallo su Garlasco Il parere di Gennaro Cassese sui messaggi nel forum Luciano Garofano invita a non decontestualizzare quei post Il parere di Fabrizio...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, per l'avvocato Gallo i messaggi di Andrea Sempio sul forum di seduzione potrebbero diventare "prove"

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