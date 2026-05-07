Un incidente lungo la strada gardesana ha coinvolto un'auto che è finita contro una roccia, provocando code di veicoli di diversi chilometri. L'incidente è avvenuto nel corso della giornata e ha causato rallentamenti significativi al traffico. Gli occupanti sono riusciti a salvarsi dopo lo schianto, ma le cause precise del contatto con la roccia sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli occupanti a salvarsi dopo lo schianto?. Quali sono le cause esatte del contatto con la roccia?. Perché il traffico tra Vezzano e Padergnone è rimasto bloccato?. Quanto tempo servirà per liberare completamente la carreggiata?.? In Breve Sinistro avvenuto giovedì 7 maggio intorno alle ore 7 del mattino.. Occupanti illesi nonostante il ribaltamento nella zona del Vecchio Mulino.. Intervento dei Vigili del Fuoco di Vigolo Baselga per liberare la carreggiata.. Code chilometriche registrate tra i comuni di Vezzano e Padergnone.. Un’auto si è ribaltata sulla Statale 45 Bis Gardesana intorno alle 7 di giovedì 7 maggio, bloccando il traffico nella zona del Vecchio Mulino dopo aver colpito una roccia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gardesana, auto contro una roccia: code chilometriche dopo il ribaltamento

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