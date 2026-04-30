Incidente mortale in autostrada | bilancio tragico e code chilometriche

All’alba, un incidente grave si è verificato lungo l’autostrada causando una morte e paralizzando il traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno chiuso temporaneamente la carreggiata. Le auto ferme hanno generato code di diverse chilometri, creando disagi per gli automobilisti in transito. La dinamica dell’incidente e l’identità delle persone coinvolte sono ancora in fase di accertamento.

All’alba, quando Roma sembra ancora trattenere il respiro e le strade promettono qualche minuto di pace, basta un attimo perché tutto cambi. Un rumore secco, le luci dei fari che si accavallano, poi sirene in lontananza. E la normalità, di colpo, si rompe. È successo in uno di quei punti dove ogni giorno passano migliaia di auto, spesso senza neppure pensarci. Ma giovedì 30 aprile, poco dopo le 5 del mattino, quel tratto è diventato teatro di una scena durissima: soccorsi in corsa, rilievi, corsie chiuse e una città bloccata mentre il sole saliva. Il dramma si è consumato sul Grande Raccordo Anulare, carreggiata esterna, all’altezza del chilometro 2, nei pressi di via Aurelia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI Notizie correlate Incidente mortale in autostrada, è caos: bilancio tragico e code chilometricheLe prime luci dell’alba, quando la città si prepara lentamente a riprendere il suo ritmo quotidiano, possono trasformarsi in uno scenario... “Tutto bloccato e code chilometriche!”. Grave incidente sull’autostrada: caos in ItaliaUna normale mattinata di spostamenti si è trasformata in poche decine di minuti in un rallentamento generalizzato, con automobilisti fermi in colonna... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caos in autostrada per un incidente. Traffico bloccato anche per l'elisoccorso; Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Incidente in autostrada, furgone finisce sul guardrail e altre 4 auto si tamponano a catena; Un'altra giornata di traffico in tilt tra autostrada e tangenziale. Incidente sul Raccordo Anulare all’alba: un morto, code e rallentamenti anche sull’aureliaScontro tra tre veicoli sul Raccordo: morta una persona. Corsie chiuse e lunghe code anche sulla statale Aurelia ... fanpage.it Pra', incidente mortale nella notte: quarantasettenne in moto perde la vitaUn’altra vittima sulle strade genovesi. Nella notte a Pra’, lungo l’Aurelia, un uomo di 47 anni, Alessandro Pedevilla, ha perso la vita in un incidente mentre viaggiava in moto, a pochi metri dal case ... lavocedigenova.it Incidente mortale ad Apricena: vittima una donna alla guida di una moto - facebook.com facebook