Due anziani sono rimasti feriti dopo che la loro auto si è ribaltata a Benevento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarli dall’abitacolo in seguito all’incidente. Attualmente, i coniugi sono ricoverati all’ospedale San Pio, dove sono sotto osservazione. Le loro condizioni cliniche non sono state rese note pubblicamente. Sul luogo dell’incidente sono ancora in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti i Vigili del Fuoco a liberare i coniugi?. Quali sono le condizioni cliniche attuali dei due feriti al San Pio?. Perché la distrazione del conducente ha causato il ribaltamento della vettura?. Cosa accadrà ora con gli accertamenti della Polizia Municipale in via Aldo Moro?.? In Breve Donna con frattura femore e uomo con trauma cranico e bacino all'ospedale San Pio.. Conducente di 73 anni ha urtato una Toyota Yaris in via Aldo Moro.. Vigili del Fuoco e personale del 118 sono intervenuti nel quartiere Pacevecchia.. Polizia Municipale effettua accertamenti sulla viabilità di via Aldo Moro.. Un violento impatto in via Aldo Moro a Benevento ha coinvolto una Kia Picanto e una Toyota Yaris parcheggiata, lasciando due anziani feriti dopo il ribaltamento del veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, due anziani feriti dopo il ribaltamento di un’auto

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