Garcia in pressing su Lukaku Vuole vederlo in una partita

L'allenatore del Napoli sta chiedendo di poter vedere Lukaku scendere in campo in una partita ufficiale, mentre il giocatore si sta allenando separatamente dal resto della squadra. La situazione del calciatore belga nel club sembra complicarsi, in quanto il suo futuro con il Napoli appare sempre più incerto. La richiesta di Garcia si inserisce in un momento di tensione tra il giocatore e la società.

"> Romelu Lukaku continua ad allenarsi lontano dal gruppo e il suo futuro con il Napoli appare sempre più distante. A Castel Volturno prosegue il clima da separati in casa tra il centravanti belga e Antonio Conte, con il club azzurro deciso a mantenere una linea dura dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. Il Mattino racconta che anche nella giornata di ieri Lukaku ha svolto un lavoro individuale seguito da un preparatore atletico e da un terapista, alternando esercizi atletici a sessioni con il pallone. Nessun nuovo confronto con Conte dopo il chiarimento avvenuto martedì, segnale che il rapporto tra i due resta ancora profondamente compromesso.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Garcia in pressing su Lukaku. Vuole vederlo in una partita Notizie correlate Garcia su Lukaku: “Non è ancora al 100%”Dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti, Rudi Garcia ha parlato anche della situazione di Romelu Lukaku. Garcia: “Lukaku? Serve tempo, è anche una questione mentale”Il ct del Belgio Rudi Garcia, in conferenza stampa per presentare l’amichevole contro il Messico, ha parlato della situazione legata a Romelu Lukaku. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tuttosport - Juventus, occhi su Gonzalo Garcia: il punto; Juventus, occhi su Gonzalo García: il talento del Real Madrid finisce nel mirino bianconero; Juve, duello con il Como anche sul mercato: sfida aperta per l’attaccante. Garcia in pressing su Lukaku. Vuole vederlo in una partitaRomelu Lukaku continua ad allenarsi lontano dal gruppo e il suo futuro con il Napoli appare sempre più distante. A Castel Volturno prosegue il clima da separati in casa tra il centravanti belga e ... napolipiu.com Gabriel Garcia Marquez e non solo - facebook.com facebook