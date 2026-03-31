Garcia | Lukaku? Serve tempo è anche una questione mentale
Il commissario tecnico del Belgio ha commentato la situazione di Romelu Lukaku durante la conferenza stampa di presentazione dell’amichevole contro il Messico. Ha affermato che il calciatore ha bisogno di tempo e ha sottolineato come anche gli aspetti psicologici siano coinvolti in questa fase. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulla condizione del giocatore.
Il ct del Belgio Rudi Garcia, in conferenza stampa per presentare l’amichevole contro il Messico, ha parlato della situazione legata a Romelu Lukaku. L’attaccante aveva lasciato il raduno della Nazionale ma non era tornato a Napoli ad allenarsi. Ieri, attraverso un messaggio sui social, ha spiegato di avere un problema fisico che sta curando in Belgio. Le parole di Garcia. “ Romelu Lukaku si è infortunato e si è deciso di non operarlo. Il recupero quindi richiede tempo, è comprensibile che non sia ancora al 100%. E’ anche una questione mentale, perché sperava di recuperare completamente prima. Questo è importante per tutti, compreso il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Garcia: Lukaku? Serve tempo, è anche una questione mentaleIl ct del Belgio Rudi Garcia, in conferenza stampa, ha parlato della situazione legata a Romelu Lukaku e ai suoi problemi fisici. ilnapolista.it
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