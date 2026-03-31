Il commissario tecnico del Belgio ha commentato la situazione di Romelu Lukaku durante la conferenza stampa di presentazione dell’amichevole contro il Messico. Ha affermato che il calciatore ha bisogno di tempo e ha sottolineato come anche gli aspetti psicologici siano coinvolti in questa fase. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulla condizione del giocatore.

Il ct del Belgio Rudi Garcia, in conferenza stampa per presentare l’amichevole contro il Messico, ha parlato della situazione legata a Romelu Lukaku. L’attaccante aveva lasciato il raduno della Nazionale ma non era tornato a Napoli ad allenarsi. Ieri, attraverso un messaggio sui social, ha spiegato di avere un problema fisico che sta curando in Belgio. Le parole di Garcia. “ Romelu Lukaku si è infortunato e si è deciso di non operarlo. Il recupero quindi richiede tempo, è comprensibile che non sia ancora al 100%. E’ anche una questione mentale, perché sperava di recuperare completamente prima. Questo è importante per tutti, compreso il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Garcia: “Lukaku? Serve tempo, è anche una questione mentale”

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Garcia: Lukaku? Serve tempo, è anche una questione mentaleIl ct del Belgio Rudi Garcia, in conferenza stampa, ha parlato della situazione legata a Romelu Lukaku e ai suoi problemi fisici. ilnapolista.it

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