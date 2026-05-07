Gape alla Milano design week | il debutto delle sorelle Pelucchi tra design trasformabile e innovazione

Durante la Milano Design Week, viene presentato il nuovo progetto di Gape, un'azienda fondata da due giovani imprenditrici nate in provincia di Brescia. Il debutto internazionale coincide con l'esposizione in questa manifestazione, che mette in mostra un design caratterizzato da elementi trasformabili e innovativi. Il progetto nasce dall’attività di un’azienda di famiglia e segna il primo passo di Gape nel panorama internazionale del settore.

Nata a Bassano Bresciano dall’iniziativa di due giovani imprenditrici, Giulia e Anna Pelucchi, Gape debutta ufficialmente sulla scena internazionale in occasione della Milano Design Week, portando con sé un progetto che affonda le radici nell’azienda di famiglia. La nuova startup italiana di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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