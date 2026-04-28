gape dalla provincia di brescia alla milano design week | il debutto delle sorelle pelucchi tra design trasformabile e innovazione

Due giovani imprenditrici provenienti dalla provincia di Brescia hanno portato il loro progetto di design trasformabile alla Milano Design Week. La loro azienda, nata a Bassano Bresciano, ha debuttato a livello internazionale, presentando una collezione che combina innovazione e funzionalità. Le sorelle Pelucchi hanno utilizzato le radici dell’attività di famiglia per creare un prodotto che ha attirato l’attenzione degli eventi di settore.