gape dalla provincia di brescia alla milano design week | il debutto delle sorelle pelucchi tra design trasformabile e innovazione
Due giovani imprenditrici provenienti dalla provincia di Brescia hanno portato il loro progetto di design trasformabile alla Milano Design Week. La loro azienda, nata a Bassano Bresciano, ha debuttato a livello internazionale, presentando una collezione che combina innovazione e funzionalità. Le sorelle Pelucchi hanno utilizzato le radici dell’attività di famiglia per creare un prodotto che ha attirato l’attenzione degli eventi di settore.
Nata a Bassano Bresciano dall’iniziativa di due giovani imprenditrici, Giulia e Anna Pelucchi, GAPE debutta ufficialmente sulla scena internazionale in occasione della Milano Design Week, portando con sé un progetto che affonda le radici nell’azienda di famiglia. La nuova startup italiana di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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In coda al servizio di Canale 10, pubblichiamo anche la galleria fotografica delle premiazioni del Torneo delle Stelle. Ringraziamo una volta di più Massimiliano Mattei, autore di questi scatti per GAPE SPORT. #StelleMarineBasket #TorneodelleStelle #Ga - facebook.com facebook