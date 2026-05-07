Galliate un nuovo servizio gratuito per disoccupati e imprese | come funziona lo Sportello Lavoro

Dal 14 maggio 2026 il comune di Galliate attiverà lo "Sportello Lavoro", un nuovo servizio finalizzato a sostenere l'occupazione e a facilitare l'incontro tra domanda e offerta sul territorio. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Enaip Piemonte, attraverso il centro servizi formazione.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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