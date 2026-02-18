A Cambiago, l’assessore al lavoro ha annunciato l’apertura dello Sportello lavoro di Afol, per aiutare chi cerca un’occupazione. La nuova struttura rafforza i servizi locali, offrendo supporto concreto ai disoccupati e alle persone in cerca di prima occupazione. Lo sportello sarà aperto ogni settimana, con incontri dedicati e consulenze personalizzate.

"Siamo sempre a fianco di chi cerca occupazione": a Cambiago ha aperto lo Sportello lavoro di Afol, "al servizio della comunità". Regista della convenzione firmata con l’Agenzia provinciale per il lavoro che si occuperà dell’ufficio è Piera Brioschi, assessore alle Attività produttive. "È all’interno del municipio – aggiunge la sindaca Maria Grazia Mangiagalli – una scelta voluta per trasmettere il messaggio delle prestazioni integrate" la filosofia è quella dell’assessorato, "non lasciare indietro nessuno e in particolare chi fa più fatica a collocarsi". I cambiaghesi e non solo, qui fanno capo anche i residenti di Gessate, Bellinzago, Masate e Basiano, avranno sotto casa un pezzo di Centro per l’impego con tutte le prestazioni, dalle categorie protette, all’orientamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sportello lavoro in municipio: "Rafforziamo la rete territoriale dei servizi per i disoccupati"

