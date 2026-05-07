Gallerie Deiva-Sestri | via alla convenzione per i nuovi lavori

È stata avviata la procedura per la firma della convenzione riguardante i lavori nelle gallerie tra Deiva e Sestri. L'obiettivo è avviare i nuovi cantieri e completare le opere previste. Si attende la formalizzazione dell’accordo tra le parti coinvolte, che permetterà di procedere con le gare d’appalto e i relativi interventi. Nessuna data precisa è ancora stata comunicata per la sottoscrizione dell’intesa.

? Cosa scoprirai Come farà Anas a evitare i ritardi delle gare d'appalto?. Quando verrà firmata la convenzione per i nuovi cantieri?. Chi gestirà le gallerie una volta terminati i lavori?. Quali sono i costi reali per la messa in sicurezza definitiva?.? In Breve Stanziati 3,8 milioni per riapertura parziale e 2 milioni per ripristino tratti specifici.. L'accordo con Anas mira alla firma ufficiale entro le prime settimane di giugno.. L'intervento permetterà a circa cento residenti tra Moneglia e Deiva di usare l'auto.. L'impiego di Anas evita ritardi di 4-6 mesi legati alle gare d'appalto tradizionali.. L’assessore Giampedrone ha confermato...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallerie Deiva-Sestri: via alla convenzione per i nuovi lavori Notizie correlate Gallerie Moneglia, entro giugno una convenzione ad hoc per i lavoriFirmare entro il mese di giugno una convenzione ad hoc tra ministero delle Infrastrutture, Anas, Regione Liguria e Comuni coinvolti nell’emergenza... Leggi anche: Lavori pubblici, la mappa. Nuovi ossari al Sant’Andrea e lavori alla caserma dei vvf Altri aggiornamenti Temi più discussi: Messa in sicurezza gallerie Moneglia, Sestri e Deiva. Regione: Puntiamo alla firma di una convenzione ad hoc entro giugno; Gallerie di Moneglia, accordo con Anas. Entro giugno la firma della convenzione; Gallerie Deiva-Sestri, Giampedrone: Convenzione impegnerà governo tramite Anas a realizzare intervento. Lavori per decine di milioni; Gallerie di Moneglia, l’affidamento dei lavori ad Anas eviterà alla Regione di indire una gara. Gallerie Deiva-Sestri, Giampedrone: Convenzione impegnerà governo tramite Anas a realizzare intervento. Lavori per decine di milioniGallerie Deiva-Sestri, Giampedrone: Convenzione impegnerà governo tramite Anas a realizzare intervento. Lavori per decine di milioni ... msn.com Chiusura gallerie, i comuni di Moneglia, Deiva Marina e Sestri Levante cercano un varcoL'apertura di un ingresso emergenziale sull'autostrada A12, in località Tessi, dedicato esclusivamente ai mezzi di soccorso sanitario attraverso un protocollo con la Prefettura e tutti i soggetti ... rainews.it #ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Stato di attuazione degli interventi sulle gallerie tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina e ulteriori iniziative per il completamento delle opere. @LilliLauro (Fratelli d'Italia) interroga regione.liguria.it/homepage x.com Per consentire l’avvio delle procedure legate alla realizzazione dei lavori strutturali di messa in sicurezza da Sestri Levante a Deiva Marina - facebook.com facebook