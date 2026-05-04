Gallerie Moneglia entro giugno una convenzione ad hoc per i lavori

Entro giugno sarà firmata una convenzione tra il ministero delle Infrastrutture, Anas, la Regione Liguria e i Comuni interessati per le gallerie di Moneglia. La firma permetterà di avviare le procedure necessarie ai lavori di messa in sicurezza delle gallerie, al fine di rispondere all’emergenza. Le autorità coinvolte si sono incontrate per definire le modalità di collaborazione e i passaggi successivi del progetto.

Firmare entro il mese di giugno una convenzione ad hoc tra ministero delle Infrastrutture, Anas, Regione Liguria e Comuni coinvolti nell’emergenza delle gallerie di Moneglia per consentire l’avvio delle procedure legate alla realizzazione dei lavori strutturali di messa in sicurezza da Sestri.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gallerie di Moneglia, una petizione per chiedere chiarezza Lavori Canale aperti: riapertura strada entro il 30 giugno, prevista una digaBRINDISI – È prevista anche una diga all'altezza del rione Sant'Elia, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza di Canale Patri. Contenuti e approfondimenti Gallerie Moneglia: obiettivo, firma convenzione ad hoc entro giugnoGallerie Moneglia: obiettivo, firma convenzione ad hoc entro giugno tra tra Mit, Anas, Regione Liguria e Comuni coinvolti ... liguria.bizjournal.it Messa in sicurezza gallerie Moneglia, Sestri e Deiva. Regione: Puntiamo alla firma di una convenzione ad hoc entro giugnoMessa in sicurezza gallerie Moneglia, Sestri e Deiva. Regione: Puntiamo alla firma di una convenzione ad hoc entro giugno ... msn.com