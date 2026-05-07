Gallarate | rogo di rifiuti rischia di bruciare una palazzina
Nella notte a Gallarate si è sviluppato un incendio che ha coinvolto dei rifiuti, rischiando di provocare danni a una palazzina vicina. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo straniero sul luogo dell’incendio, che è stato successivamente denunciato alle autorità. L’incendio ha generato una grande fiammata, causando preoccupazione tra i residenti della zona. Gli investigatori stanno accertando le cause dell'incendio e le eventuali responsabilità.
Denunciato uno straniero, immortalato dalle telecamere sul luogo dell'incendio. Paura nella notte per l'enorme fiammata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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