Padova | nasce Galassia il festival per i rioni e le case di quartiere

A Padova è stato inaugurato un nuovo festival dedicato ai rioni e alle case di quartiere, chiamato Galassia. L'evento presenta una mappa illustrata che mette in evidenza i luoghi più interessanti e nascosti della città. Il festival coinvolge le comunità locali e mira a promuovere la socialità e la valorizzazione degli spazi condivisi nei quartieri. Partecipanti e residenti potranno scoprire nuovi aspetti della città attraverso iniziative specifiche e incontri dedicati.

? Cosa scoprirai Dove potrai trovare la mappa illustrata dei tesori nascosti di Padova?. Come cambierà la vita nei rioni grazie alla nuova rete sociale?. Chi incontrerai percorrendo i trenta punti di tappa della cargo-bike Stella?. Perché il Comune punta tutto sulla forza dei quartieri oltre il centro?.? In Breve Incontro a Palazzo Moroni il 21 maggio e attività nei rioni il 23 maggio.. Mappa illustrata di Cecilia Cappelli e Caterina Gabelli include centri anziani e spazi educativi.. Cargo-bike Stella percorre oltre 30 tappe tra mercati e parchi per tre settimane.. Progetto avviato dal Comune nel 2020 per consolidare gli spazi di prossimità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova: nasce Galassia, il festival per i rioni e le case di quartiere Notizie correlate Arriva Galassia, il festival che porta le Case di Quartiere al centro della cittàPadova mette in rete le sue Case di Quartiere e le trasforma in una “galassia” di spazi pubblici, relazioni e comunità. Palio dei Rioni, nasce il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni CastiglionesiArezzo, 18 marzo 2026 – Si arricchisce il calendario degli eventi legati al Palio dei Rioni con una novità assoluta: sabato 21 marzo, a partire... Altri aggiornamenti Si parla di: Arriva Galassia, il festival che porta le Case di Quartiere al centro della città; Arriva Galassia il festival che porta le Case di Quartiere al centro della città. Arriva Galassia, il festival che porta le Case di Quartiere al centro della cittàIl 21 e 23 maggio debutta il progetto dedicato agli spazi di comunità: una mappa illustrata, un incontro pubblico e un infopoint mobile in cargo-bike racconteranno la rete dei luoghi di prossimità nei ... padovaoggi.it