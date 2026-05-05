Padova | nasce Galassia il festival per i rioni e le case di quartiere

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova è stato inaugurato un nuovo festival dedicato ai rioni e alle case di quartiere, chiamato Galassia. L'evento presenta una mappa illustrata che mette in evidenza i luoghi più interessanti e nascosti della città. Il festival coinvolge le comunità locali e mira a promuovere la socialità e la valorizzazione degli spazi condivisi nei quartieri. Partecipanti e residenti potranno scoprire nuovi aspetti della città attraverso iniziative specifiche e incontri dedicati.

? Cosa scoprirai Dove potrai trovare la mappa illustrata dei tesori nascosti di Padova?. Come cambierà la vita nei rioni grazie alla nuova rete sociale?. Chi incontrerai percorrendo i trenta punti di tappa della cargo-bike Stella?. Perché il Comune punta tutto sulla forza dei quartieri oltre il centro?.? In Breve Incontro a Palazzo Moroni il 21 maggio e attività nei rioni il 23 maggio.. Mappa illustrata di Cecilia Cappelli e Caterina Gabelli include centri anziani e spazi educativi.. Cargo-bike Stella percorre oltre 30 tappe tra mercati e parchi per tre settimane.. Progetto avviato dal Comune nel 2020 per consolidare gli spazi di prossimità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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