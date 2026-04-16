Melanie C a Padova | l’iconica Sporty Spice accende il Pride Village

Sabato 4 luglio 2026, una delle voci più riconoscibili del gruppo musicale internazionale si esibirà presso il Palaconcerti della Fiera di Padova. L’evento fa parte dell’edizione 2026 del Pride Village, un appuntamento che attira pubblico da diverse regioni. La cantante nota come Sporty Spice, parte del celebre gruppo delle Spice Girls, sarà sul palco per una performance dal vivo. L’ingresso è aperto al pubblico, e l’evento è stato annunciato ufficialmente nelle settimane precedenti.

L'iconica figura della musica pop internazionale, Melanie C, si esibirà sabato 4 luglio 2026 presso il Palaconcerti della Fiera di Padova. L'appuntamento rappresenta l'unica data italiana prevista per l'artista britannica nell'ambito del Pride Village, la manifestazione che si terrà dal 5 giugno al 12 settembre 2026. L'evento, curato da Heddy Media, trasformerà gli spazi della Fiera di Padova in un polo di aggregazione estiva su una superficie di oltre 9.000 mq. Con tre palchi attivi e una progr .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melanie C a Padova: l’iconica Sporty Spice accende il Pride Village Notizie correlate Melanie C, storico volto delle Spice Girls, live nell'unica data italiana al Pride Village 2026Il Pride Village annuncia Melanie C, storico volto delle Spice Girls, tra gli special guest dell'edizione 2026: sabato 4 luglio l'artista britannica... Leggi anche: Ditonellapiaga tra i super ospiti del Pride Village 2026 a Padova