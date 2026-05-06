Stasera su Rai 1 si tiene la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026, condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti. Tra i premi assegnati, il film di Gennaro Nunziante ha ottenuto il riconoscimento dello Spettatore, grazie a un totale di 9.55 milioni di spettatori e un incasso di 76 milioni di euro. La serata vede protagonista anche la consegna di altri premi legati alla produzione cinematografica italiana.

Stasera, mercoledì 6 maggio, si alza finalmente il sipario sulla 71? edizione dei David di Donatello. A calcare il palcoscenico del Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma saranno Flavio Insinna e Bianca Balti, inedita coppia al timone della serata più prestigiosa del cinema italiano. Un appuntamento fatto di nomi leggendari, giovani promesse e titoli che hanno già lasciato il segno. L’appuntamento, come da tradizione, è in prima serata su Rai 1. La serata dei David di Donatello 2026 prenderà ufficialmente il via alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, ma potrà essere seguita anche in alta definizione su Rai4K (canale 210 di Tivùsat) oltre anche su Rai Radio2, con la conduzione di Martina Martorano e Massimo Cervelli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - David di Donatello 2026: stasera la premiazione su Rai 1 con Flavio Insinna e Bianca Balti

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